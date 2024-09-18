Covid XEC: Yeni varyant hızla yayılıyor! Belirtileri neler? Türkiye’de var mı? Yeni Covid varyantı XEC’nin Avrupa’da ve diğer kıtalarda hızla yayıldığı duyuruldu. Peki, Covid XEC nedir, belirtileri neler? Türkiye’de var mı?

Haber Merkezi

Koronavirüs pandemisi henüz bitmeden, yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak, XEC varyantı adını taşıyan yeni bir alt varyant dünya gündeminde.

Omicron’un KS.1.1 ve KP.3.3 alt varyantlarının birleşimi olan XEC, ilk olarak 2024 Haziran’ında Almanya’da keşfedildi ve kısa sürede Avrupa başta olmak üzere birçok kıtaya yayıldı.

Bilim insanları, bu varyantın şimdiye kadarki en bulaşıcı Covid-19 varyantlarından biri olduğunu ve daha şiddetli hastalıklara yol açabileceğini ifade ediyor.

XEC, şu ana kadar 15 ülkede tespit edilmiş durumda. Türkiye’de var mı? Belirtileri neler? İşte tüm detaylar…

COVID XEC BELİRTİLERİ

Yüksek ateş, sürekli öksürük, tat ve koku kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk başlıca belirtiler arasında. Bunun yanı sıra baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, iştahsızlık, ishal ve genel halsizlik de yaygın.

Çoğu kişi birkaç hafta içinde iyileşse de bazı vakalarda iyileşme süreci uzayabilir ve hastaneye yatış gerekebilir.

Uzmanlar, XEC’nin Omicron soyundan geldiğini ve mevcut aşıların ciddi hastalıklara karşı koruma sağladığını belirtiyor.

Hijyen kurallarına dikkat etmek, temiz havada bulunmak ve hatırlatma dozlarını yaptırmak önemli korunma yöntemleri arasında.

TÜRKİYE'DE VAR MI?

Dünyada hızla yayılan XEC varyantı ile ilgili endişeler artarken, şu an için Türkiye'de bu yeni varyantın tespit edildiğine dair bir bilgi bulunmuyor.