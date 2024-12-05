Çözümlü IQ Testi: 4 Saniyelik Matematik Sorusunu Çözen Çıkmadı! O Detaya Dikkat...

Yağmur Dinç

IQ testleri bir bireyin zekasını test etmenin harika bir yoludur. Bu testlerde okuyuculara bir problem sunulur ve bu problemin belirli bir zaman sınırı içinde çözülmesi gerekir.

Bu testler bireyin mantıksal akıl yürütme, örüntü tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi zihinsel işlevlerini değerlendirir.

Bu testleri uygulamak, kişinin keskin bir beyin geliştirmesine ve sıra dışı düşünme becerisi geliştirmesine yardımcı olur.

Yüksek IQ'nuz var mı?

Hemen öğrenin!

Yukarıda paylaşılan görselde bir matematik bulmacası gösteriliyor.

Matematik bulmacasını 4 saniyede çözebilir misin?

Hadi başlayalım!

Bu matematik bulmacası zekanızı ve analitik düşünme becerilerinizi test edecek.

Resme bakın ve deseni dikkatlice inceleyin.

Acele edin, zaman daralıyor.

Geriye sadece birkaç saniye kaldı.

Ve...

Artık zaman sınırı doldu!

Matematik bulmacasını verilen süre içerisinde çözen okuyucularımızı tebrik ederiz.

Çözemeyenlerin, hız ve doğruluklarını geliştirmek için bu tür soruları düzenli olarak çözmeleri gerekiyor.

Şimdi aşağıda verilen çözüme bir göz atın.

BODMAS kuralını uygulayarak çözümü şu şekilde elde ederiz:

40 + 40 - 70 * 0 + 20 + 10

= 80 - 0 + 30 = 110