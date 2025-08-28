Craiova - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor.

Temsilcimiz Başakşehir, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Romanya ekibi Universitatea Craiova’ya rövanş için konuk olacak.

Turuncu-lacivertliler, rakibini elemesi halinde gruplara kalacak ve lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

Başakşehir’de ceza alan bir oyuncu, bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbolseverler, Craiova - Başakşehir maçının tarihini, saatini ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyor.

CRAİOVA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Başakşehir, Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı’nda Universitatea Craiova ile karşılaşacak. Maçı, Alman hakem Daniel Schlager yönetecek.

28 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.30’da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Universitatea Craiova’ya 2-1 mağlup olan Başakşehir, rövanşta tur atmak için sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, rakibini 2-0 veya daha farklı bir skorla mağlup ederse lig aşamasına yükselmeyi garantileyecek. Başakşehir, tek farkla kazanırsa maç uzatma bölümlerine taşınacak ve tur mücadelesi burada devam edecek.

Başakşehir’in berabere kalması ve yenilmesi durumunda Konferans Ligi’ne veda edecek.