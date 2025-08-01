Cuma gecesi 1000 defa okuyun, bütün musibetlerden korunun...

Cuma gecesi, İslam inancında duaların kabulüne en yakın zamanlardan biri olarak kabul edilir.

Bu mübarek vakitte yapılan ibadetler, zikirler ve dualar rahmet kapılarının açıldığı anlara denk gelir.

İslam alimlerinin tavsiyelerine göre, Cuma gecesi "Yâ Muhsî" ism-i şerifini 1000 defa okumak, insanı bütün musibetlerden ve görünmeyen tehlikelerden koruyacak bir manevî zırh görevi görüyor.

İŞTE FAZİLETİ

Allah’ın 99 isminden biri olan “el-Muhsî”, "Her şeyi eksiksiz bilen, sayan ve koruyan" anlamına gelir.

Cuma gecesi bu ismin tespih edilerek zikredilmesi, özellikle dileklerin gerçekleşmesi, kötülüklerden korunma ve hayırlı kapıların açılması niyetiyle yapılır.

1000 defa Yâ Muhsî ismini zikretmek, sadece bugünkü değil, gelecekteki musibetlere karşı da koruyucu bir kalkandır.