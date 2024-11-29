Cuma günü helva kavurmanın sevabı! İster un, ister irmik; Ne dilerseniz kabul oluyor...

Yağmur Dinç

Helva, Müslümanların genellikle vefat eden kimsenin ardından yapıp dağıttığı bir tatlıdır.

Dini bir dayanağı olmasa da, ölenin ruhuna gittiğine inanılır.

Bu nedenle evde helva kavurmak, dini günlerde de sıkça yapılır.

Ölenlerin ruhuna gitsin diye helva kavurup Müminlere dağıtmak, özellikle cuma günleri tercih edilir.

İyi bir niyetle yapıldığından, sevap olduğu da düşünülmektedir.

Helvayı duayla kavurmak da önemlidir. İrmik veya un ile yapılan helva tarifinde okunacak dua sıklıkla araştırılır.

Bu kapsamda arama motorlarında "helva kavururken hangi dua okunur" sorusuna yanıt aranır.

HELVAYA OKUNACAK DUA

Helvaya okunacak dua şu şekildedir:

"Allâhumma'ğfır lifülânin, verfa'derecetehu fil mchdiyyîne, vah- lüfhü fî akibihil ğâbiriîe, vağfir lenâ velehü yâ Rabbel âlemîne, vefsah lehü fî kabrihi ve nevvir lehü fîtii."

Kandillerde veya tatlı amacıyla pişirilen helvaya Yasin suresi veya Fatiha da okunabilir.