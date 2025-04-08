Cuma günü için tarih verildi! İstanbul detayına dikkat: Lapa lapa kar yağacak

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Kış mevsimi geri dönüyor…

Meteoroloji kaynaklarından gelen son bilgilere göre, Cuma gününden itibaren Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösterecek.

Üstelik sadece soğuk hava değil, birçok ilde kar yağışı da kapıda.

Özellikle İstanbul’da kar yağışı merak konusu olurken, meteoroloji kaynaklarından yanıt geldi.

LAPA LAPA KAR YAĞACAK

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Cuma günü kar yağışının geleceğini duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Arktik kökenli şu ülkemize doğru açılan soğuk koridora bakın! Cuma günü ülkemize mevsimine göre sert bir soğuk hava geliyor. 45 şehirde lapa lapa kar yağacak. Megakent İstanbul kar potasına girmek için çok çaba gösteriyor. Heyecan verici gelişmeleri takip ediyoruz…”