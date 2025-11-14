Abone ol: Google News

Cuma vakitleri: 14 Kasım 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Müslümanlar bir cumaya daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, öğle ezanı için hazırlıklarını da yapıyor. Cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar, il il ezan vakitlerini araştırıyor. İşte, 14 Kasım 2025 cuma namazı saatleri...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 10:14
Cuma vakitleri: 14 Kasım 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...
  • Müslümanlar 14 Kasım 2025 Cuma günü için il il ezan vakitlerini araştırıyor.
  • İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatleri merak ediliyor.
  • Cuma namazı için hazırlık yapan vatandaşlara ezan saatleri duyuruldu.

Cuma günleri, İslam aleminin cuma namazında cemaatle buluştuğu gündür.

Öğle ezanını takiben kılınan cuma namazı için yaşadıkları ile göre araştırma yapan Müminler, "bugün cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.

14 Kasım Cuma günü il il ezan vakitlerini sizler için derledik.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bugünkü cuma namazı saatleri haberimizde...

14 KASIM 2025 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul cuma saati

Ankara cuma saati

İzmir cuma saati

Diyanet ezan vakitleri ekranı

Bilgi Haberleri