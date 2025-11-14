Cuma vakitleri: 14 Kasım 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

- Müslümanlar 14 Kasım 2025 Cuma günü için il il ezan vakitlerini araştırıyor.
- İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin cuma namazı saatleri merak ediliyor.
- Cuma namazı için hazırlık yapan vatandaşlara ezan saatleri duyuruldu.
Cuma günleri, İslam aleminin cuma namazında cemaatle buluştuğu gündür.
Öğle ezanını takiben kılınan cuma namazı için yaşadıkları ile göre araştırma yapan Müminler, "bugün cuma namazı saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.
14 Kasım Cuma günü il il ezan vakitlerini sizler için derledik.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bugünkü cuma namazı saatleri haberimizde...
14 KASIM 2025 CUMA VAKİTLERİ