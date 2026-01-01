800 bin TL "teselli ikramiyesi" açıklandı! 2026 teselli ikramiye numaraları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Piyango'dan yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete çıktı.

Büyük ikramiye ikinci çekilişte İstanbul Esenyurt'tan, İstanbul Ümraniye'den ve Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti.

Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak üçe bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

Teselli ikramiyesi olarak adlandırılan özel ödül de gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Her yıl milyonların takip ettiği yılbaşı özel çekilişinde büyük ödül 800 milyon TL olarak belirlenmişti. Ancak bu dev ikramiyeyi yalnızca bir rakam farkla kaçıran vatandaşlar için de ayrı bir ödül ayrıldı.

Yalnızca bir basamağı farklı olan biletler teselli ikramiyesi kazanmaya hak kazandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 teselli ikramiyesi tutarı tam 800.000 TL olarak belirlendi.

Peki, teselli ikramiyesi hangi numaraya çıktı? İşte detaylar...

TESELLİ İKRAMİYESİ NUMARALARI 2O26

2026 Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye numarası:

3031385

800 bin lira teselli ikramiyesi kazanan numaralar:

0031385, 1031385, 2031385, 3001385, 3011385, 3021385, 3030385, 3031085, 3031185, 3031285, 3031305, 3031315, 3031325, 3031335, 3031345, 3031355, 3031365, 3031375, 3031380, 3031381, 3031382, 3031383, 3031384, 3031386, 3031387, 3031388, 3031389, 3031395, 3031485, 3031585, 3031685, 3031785, 3031885, 3031985, 3032385, 3033385, 3034385, 3035385, 3036385, 3037385, 3038385, 3039385, 3041385, 3051385, 3061385, 3071385, 3081385, 3091385, 3131385, 3231385, 3331385, 3431385, 3531385, 3631385, 3731385, 3831385, 3931385, 4031385, 5031385, 6031385, 7031385, 8031385, 9031385

Vatandaşlar, millipiyangoonline.com adresinden ya da e-Devlet üzerinden bilet numaralarını girerek kazandıkları ikramiyeyi anında öğrenebiliyor.