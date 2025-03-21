Cuma vakitleri: 21 Mart 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Yağmur Uçar

İslam dininde oldukça önemli olan cuma günleri, öğle namazının cemaatle birlikte kılınması tavsiye ediliyor.

Bu vesileyle vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz vakitlerine göre hazırlık yapıyor.

Namaza gidecek olanlar "21 Mart 2025 öğle ezanı saat kaçta", "Cuma namazı saat kaçta", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri" gibi başlıklara yanıt arıyor.

Ramazan-ı Şerif ile daha da kıymetlenen cuma namazı, illere göre farklılık gösterebiliyor.

İşte bugünkü ezan vakitleri...

21 MART 2025 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul: 13.16

Ankara: 13.01

İzmir: 13.24

Diyanet ezan vakitleri ekranı