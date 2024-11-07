Cüzdana 1 adet koyun, parayı mıknatıs gibi çekiyor...

Yağmur Dinç

Toplumumuzda birçok batıl inanç hala etkisini sürdürüyor.

Bolluk ve bereket için olanlar ise en popülerleri.

Özellikle zenginlik getiren ritüeller, özellikle araştırılıyor.

İşte onlardan bir tanesi...

CÜZDANA KOYUN

Birçok kültürde, özellikle Arap kültürü ve İslam geleneğinde, hurma sağlıklı bir meyve olarak kabul edilir ve hurma çekirdeği taşımak, kişinin hayatında şans ve uğur getirdiğine inanılır.

Hurma, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sevdiği yiyeceklerden biri olarak kabul edilmiştir ve bu yüzden bazı insanlar hurma çekirdeğini bir tür kutsallık veya manevi güç kaynağı olarak görür.

Yaygın bir inanca göre ise, cüzdanda hurma çekirdeği taşımak parayı çeker.