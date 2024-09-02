Dağ gibi kabaran kek yapmak için bakın ne yapmak gerekiyormuş... Kekin iyi kabarması için dikkat edilmesi gereken püf noktalarını sizler için derledik. İşte kekin kabarmasını sağlayan o püf noktalar...

Editör: Salih Demirgan

Kekin iyi kabarması için dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. Bu adımlara dikkat ederek daha kabarık ve yumuşak bir kek elde edebilirsiniz.

Kekin kabarması, hem görsel hem de lezzet açısından büyük önem taşımaktadır.

İyi kabarmış bir kek, hafif ve yumuşak dokusuyla ağızda dağılan bir keyif sunarken, kabarmamış bir kek ise yoğun ve sert yapısıyla hayal kırıklığına yol açabilir.

Peki, kekin istenen şekilde kabarmasını sağlamak için nelere dikkat etmek gerekir?

İşte kekin kabarmasını sağlayan püf noktaları...

Malzemelerin oda sıcaklığında olması

Yumurta, süt ve tereyağı gibi malzemeler oda sıcaklığında olmalı. Bu, kekin daha homojen bir yapıda olmasını ve daha iyi kabarmasını sağlar.

Yumurtaları iyi çırpmak

Yumurtaları şekerle birlikte iyice çırpmak, kekin kabarması için önemlidir. Karışım beyazlaşıp kremamsı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.

Unu yavaşça eklemek

Unu eleyerek ekleyin ve spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırarak yedirin. Bu, havayı hapsederek kekin kabarmasını sağlar.

Kabartma tozu ve karbonat kullanımı

Doğru miktarda kabartma tozu ve karbonat kullanın. Bu malzemeler kekin kabarmasına yardımcı olur, ancak fazla kullanıldığında kek acılaşabilir.

Fırının önceden ısıtılması

Keki fırına koymadan önce fırını mutlaka belirtilen sıcaklığa kadar ısıtın. Soğuk fırına koyulan kek yeterince kabarmaz.

Kek kalıbının hazırlanması

Kalıbı yağlayıp unlayarak kekin yapışmasını önleyin. Böylece kek düzgün bir şekilde kabarabilir.

Kek hamurunu fazla karıştırmamak

Hamuru fazla karıştırmak, içerisindeki havayı çıkarır ve kekin kabarmasını zorlaştırır. Malzemeler birbirine karıştığında karıştırmayı bırakın.