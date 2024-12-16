Dağlardan topluyor, paraya para demiyor! Kilosu 150 TL’den satılıyor

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Kahramanmaraş’ta yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Poyraz, doğanın sunduğu bereketle ailesinin geçimini sağlıyor.

Dağlardan özenle topladığı istiridye mantarları, hem sağlık hem de lezzet arayanların gözdesi haline geldi.

Mantarın, özellikle kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azalttığı yönündeki bilgiler, ilginin artmasına neden oluyor.

Mehmet Poyraz, "Kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azalttığı bilinen mantara ilgi ve alaka yoğun" dedi.

KİLOSU 150 TL

Poyraz, "Belirli bölgelerde belirli zamanlarda mantar toplamaya çıkıyorum. Rağbet de şu an çok fazla. Kilosunu 150 TL'den satışa sunuyoruz. Bu iş geçim kaynağım oldu. Kapalıçarşı'da beni tanırlar ve burada belirli müşterilerim var. Yemek yapmak için ya da sobanın üzerinde pişirmek için gelip buradan mantar alırlar. Hem sağlığa faydalı olduğu için hem de lezzetini çok beğendikleri için insanların mantara karşı ilgi ve alakaları yoğun" dedi.

Kaynak: İHA