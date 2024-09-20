Dalga konusu oldular! İşte FC 25’te Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların yüzleri

EA Sports, uzun zamandır beklenen FC 25 için Galatasaray ve Fenerbahçe ile resmi ortaklık imzaladı.
Bu heyecan verici iş birliğiyle birlikte oyunda Ülker Stadyumu ve Rams Park stadyumları yer alacak.
Şirket, yaptığı açıklamada bu ortaklığın, sadece Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar için değil, dünya genelindeki futbolseverler için de eşsiz bir deneyim sunacağını vurguladı.
Bugün piyasaya sürülecek FC 25’te, Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncularının yüzleri de dikkat çekti.
DALGA KONUSU OLDULAR
Sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçeli oyuncuların görselinde sol taraftaki oyuncunun Ferdi Kadıoğlu olduğunu vurgulayarak benzetemediklerini dile getirdi.
Aynı şekilde Galatasaraylı oyuncuların yer aldığı görselde soldaki futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğunu belirten kullanıcılar, benzerliğiyle dalga geçti.