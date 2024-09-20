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Dalga konusu oldular! İşte FC 25’te Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların yüzleri

Dalga konusu oldular! İşte FC 25’te Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların yüzleri EA Sports FC 25 oyunu, Fenerbahçe ve Galatasaray için iş birliğine vardı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı oyuncuların oyundaki suratları ise sosyal medyada gündeme oturdu.