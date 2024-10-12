Damacana devri bitti! A101'de sudan ucuz Hyundia arıtma cihazı; İşte fiyatı...

Yağmur Dinç

Son zamanlarda damacana su fiyatları bu kadar artmışken su arıtma cihazlarına olan talep de arttı.

Hal böyle olunca vatandaş da hem uygun fiyatlı hem de kaliteli su arıtma cihazı arıyor.

A101’e de bu hafta 7 filtreli Hyundai marka su arıtma cihazı geliyor.

Hyundai marka alkali detoks 7 filtreli su arıtma cihazı sadece 2 bin 499 TL’dan satışa sunulacak.

İşte su arıtma cihazının özellikleri..

HYUNDAİ SU ARITMA CİHAZI

Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı Özellikleri:

Toplam 7 filtreli su arıtma cihazı

%100 doğal mineral içeren alkali ve detox filtre ile yüksek pH seviyesinde su üretir.

Elektrik gerektirmeyen ekonomik sistem

5 litre/saat kapasite ile yüksek performans

6-12 ay filtre ömrü

Mutfak tezgah altında minimum yer kaplayan tasarım

Evinizde 7/24 taze, sağlıklı ve lezzetli su

Ücretsiz teslimat yapılır, montaj ücreti dahil değildir.

2 yıl garantili