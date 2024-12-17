Damacana suyu geride kaldı: A101 filtreli sürahi getiriyor… İşte fiyatı

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A101, su tüketim alışkanlıklarını değiştirecek bir adım atarak filtreli sürahiyi raflara çıkarıyor.

19 Aralık itibariyle satışa sunulacak olan filtreli sürahi, kullanıcılar için pratik ve ekonomik bir seçenek sunuyor.

Yüksek kaliteli suyu filtreleyerek evde içilebilir hale getiren bu sürahi, çevre dostu ve sürdürülebilir bir çözüm arayan tüketicilerin ilgisini çekecek.

ÖZELLİKLERİ

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi özellikleri şu şekilde;

3,5 litre

Musluk suyundaki klor, kireç ve agir metalleri filtreler, suyu lezzetle içilebilir hale getirir

Kutuda 1 adet filtresi mevcuttur

1 adet filtre ile 150 litre (yaklasik 8 damacana) aritilmis su elde edilir

BPA içermez