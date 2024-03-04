Damada saat değil kravat taktıracak trend! Altın kravatı duyan kuyumcuya akın ediyor... Kuyumcuların yeni trendi: Geline altın kemer olurda damda altın kravat olmaz mı? Gaziantepli kuyumcular değeri 120 ila 150 gram arasında değişen altın kravat üretti. İşte, hem yatırımı hem görsel şöleni bir arada yaşatan altın kravat…

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Türkiye’nin kültürel mirası ve el sanatlarıyla öne çıkan şehirlerinin başında gelen Gaziantep’te bulunan kuyumcular mücevherat tasarımında çığır açtı. Gaziantepli kuyumcular altın sektöründe daha önce görülmemiş olan altın kravatı üretti.

Kentte, son zamanlarda trend ürün olarak üretilen altın kravatlar geleneksel el işçiliğinin ve modern tasarımın birleşimi olarak kuyumcularda yerini aldı.

Damada artık saat değil altın kravat takılacak

Antepli kuyumcuların ürettiği benzersiz tasarımı ve işçiliğiyle öne çıkan altın kravatın, piyasaya yeni sürülmeye başlamasına rağmen ilgi gördüğünü ifade edildi.

Düğünlerde ve özel günlerde moda haline gelmesi beklenen altın kravatın ağırlığı 120 ila 150 gram arasında değişirken fiyat olarak ise güncel piyasaya göre ortalama 350 bin TL’den satılıyor.

Katar'da bulunan kuyum atölyesinden ilham alarak ürettikleri altın kravat modeliyle Gaziantep’te altın sektörüne yenilik kattıklarını belirten esnaf, “Gaziantep’te kadınlara yönelik altın kemerlerimiz mevcut. Biz de bir yenilik yapalım diyerek altın kravat ürettik.

Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var. Biz bu kravat modeline Katar’da kuyum atölyesinden esinlenerek yaptık. Onlar şal tarzı bir şey yapmıştı biz de bunu kravata dönüştürmek istedik. Üzerinde ince tasarımlarıyla dorika toplarını kaize zinciriyle birleştirdik ve bir model çıkarmış olduk” dedi.