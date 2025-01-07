Danıştay kararını verdi: Marketlerde yemek kartı kullanımı yasak mı?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz hafta yayımladığı yemek yardımı genelgesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Genelgenin ardından bazı basın organlarında “marketlerde yemek kartı kullanımı kısıtlandı” iddiaları gündeme gelmiş ve hem işverenler hem de çalışanlar arasında büyük bir merak uyandırmıştı.

Bu tartışmalara son noktayı Danıştay koydu.

MARKETLERDE YEMEK KARTI KULLANMAK YASAK MI?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, “Bu haberler doğru değildi, açık söyleyeyim yanlış haberlerdi. Aslında yemek yardımları konusunda Danıştay'da dava görülmekteydi. Dava sonuçlandı, Danıştay dedi ki; bu ayni yardımdır. Buradan hareketle de SGK, Danıştay'ın bu kararını uygulamak zorunda kaldı.” ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Genelge içerisindeki bir takım teknik ifadeleri belki anlamayan belki yanlış yorumlayan dedi ki, SGK bunun markette kullanımını yasakladı. Hayır, öyle bir şey yok." dedi.

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılabilir, ancak elektronik eşya, benzin, tütün ve alkol gibi ürünler alınamıyor.