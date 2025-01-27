Dar gelirlilere müjde; O ilde fatura ödeme dönemi bitiyor

Haber Merkezi

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), ekonomik zorluk çeken yurttaşlar için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

"Askıda Fatura" kampanyası, hayırseverlerle ödeme güçlüğü yaşayan yurttaşları bir araya getiriyor. Bu uygulama sayesinde, ihtiyaç sahiplerinin su faturaları hayırseverlerin katkılarıyla ödenecek.

Kampanyanın en önemli özelliği, yardımı yapan ile alanın birbirini bilmemesi.

Bu sayede, toplumsal dayanışma en hassas şekilde sağlanacak ve yardımlar tamamen gönüllülük esasına göre yapılacak.

ASKIYA FATURA NASIL BIRAKILIR?

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, www.deski.gov.tr adresinden başvurularını kolayca yapabiliyor.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, hayırsever vatandaşlar, sistem üzerinden su faturası ödemesi yapabilecek.

Vatandaşlar, başvuru durumlarını T.C. Kimlik Numarası ve abone numarasıyla sorgulayarak süreci takip edebilecek.

HAYIRSEVERLER FATURALARI NASIL ÖDEYECEK?

Kampanya kapsamında, hayırsever vatandaşlar www.deski.gov.tr adresine girerek "Askıdaki Faturayı Öde" sekmesine ulaşabilir.

Hayırseverler, ödemek istedikleri tutar aralığını belirleyebilir veya listede yer alan belirli tutardaki faturaları seçerek "Askıdan Al" butonuna tıklayıp ödeme işlemini kolayca tamamlayabilir.

Kampanya, "Alan el, veren eli görmeyecek" prensibiyle çalışıyor. Böylece, yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasındaki süreç gizlilik esasına dayanıyor.