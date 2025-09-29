Defne Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? Defne Kurt'un engeli ne?

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50m ve 100m serbest stil, 100m kelebek, 200m bireysel karışık ile 100m sırtüstü S10 kategorilerinde mücadele eden Defne Kurt, tüm branşlarda dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcumuz Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi başarıya imza attı.

Türk spor tarihine geçen bu büyük başarının ardından Defne Kurt hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Defne Kurt kimdir? Defne Kurt'un engeli ne? İşte merak edilenler...

Defne Kurt kimdir?

Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli para yüzücü Defne Kurt, 4 Mayıs 2001’de İstanbul’da dünyaya geldi.

İstanbul’da dünyaya gelen Kurt, Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur.

Galatasaray Spor Kulübü sporcusu olan Kurt, 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda beş altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Defne Kurt'un engeli ne?

Milli sporcumuz Defne Kurt'un geçirdiği bir trafik kazasında omurgasının L3 kısmı kırılırken ince bağırsağı da yırtılmıştır.

Milli sporcumuz geçirdiği trafik kazasının ardından omurgasındaki L3 kırığı nedeniyle S10 kategorisinde yarışıyor.