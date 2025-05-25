Değeri yarım altınla yarışıyor! Faydaları saymakla bitmiyor, çiğneyen vazgeçemiyor

Haber Merkezi

Sivas’ın yüksek rakımlı dağlarında bahar aylarında doğayla buluşan ve adeta doğanın gizli hazinesi olarak görülen kenger bitkisi, sadece yöre halkının değil tüm Türkiye’nin ilgisini çekmeye başladı.

Bu bitkiden zahmetli bir süreçle elde edilen kenger sakızı ise, hem şifalı özellikleriyle hem de neredeyse yarım altınla yarışan fiyatıyla gündemde.

Tamamen doğal yollarla üretilen ve halk arasında “doğal ilaç” olarak bilinen kenger sakızı, nadir bulunması ve meşakkatli toplanma süreci nedeniyle her geçen yıl daha da kıymetleniyor.

Geçmiş yıllarda kilogram fiyatı çeyrek altına eş değerken, bugünlerde değerini ikiye katlayan kenger sakızı, pazarlarda adeta altınla kıyaslanıyor.

İlkbahar aylarında kenger bitkisinin köklerinden çıkan süt kıvamındaki öz, büyük bir sabırla toplanarak kurutuluyor ve geleneksel yöntemlerle sakız haline getiriliyor. Bu zahmetli üretim süreci, ürünün hem kalitesini hem de fiyatını yukarılara taşıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Alternatif tıpta da sıkça adı geçen bu sakızın; diş sağlığını desteklemesinden migrene iyi gelmesine, kulak iltihabını hafifletmesinden yüz felci sonrası kas hareketlerini güçlendirmesine kadar sayısız faydası bulunuyor.

Mide sorunlarına karşı da doğal bir çözüm olarak gösterilen bu sakızı bir kez çiğneyen bir daha vazgeçmiyor.

Özellikle 50 yaş üstü vatandaşlar tarafından bilenen ve sıklıkla tercih edilen sakızın kilogram fiyatının 10 bin ila 12 bin lira arasında değiştiğini, tek parça sakızın ise 25 liradan satıldığı aktarılıyor.