Demir Mike: Mike Tyson kimdir, kaç yaşında, nereli? Mike Tyson Müslüman mı?

Yağmur Dinç

Tarihin en büyük ağır siklet şampiyonlarından biri olan Mike Tyson, 15 Kasım'da rakibi Jake Paul ile ringe çıkacak.

Dünyanın dört gözle beklediği müsabaka için geri sayım başladı.

Spor kariyeri ile dünyaya nam salan Mike Tyson kimdir merak konusu oldu.

Tyson, dövüş kariyerinde hızlı ve yıkıcı dövüş tarzıyla tanınmış, "Demir Mike" olarak bilinen bir efsane haline gelmiştir.

Peki, Mike Tyson kimdir? Mike Tyson nereli, kaç yaşında? Mike Tyson dini nedir, nasıl Müslüman oldu? İşte hakkında bilgiler...

MİKE TYSON KİMDİR

Mike Tyson, 30 Haziran 1966'da Brooklyn, New York'ta doğdu.

Asıl adı Michael Gerard Tyson olan boksör, zorlu bir çocukluk geçirdi. Annesi Lorna Tyson ve babası Jimmy Kirkpatrick arasındaki ilişki istikrarsızdı, bu da Tyson'ın erken yaşta ailesinin dağılmasına yol açtı.

Mike Tyson’ın çocukluk dönemi oldukça zorlu geçti. Küçük yaşlarda suçla tanıştı ve sokaklarda çalınan eşyalarla geçimini sağlamaya çalıştı.

Bu dönemde, Tyson’ın hayatını değiştiren bir isim ortaya çıktı: Cus D'Amato. D'Amato, Tyson’ı 12 yaşında keşfederek ona boks eğitimi vermeye başladı.

Genç Tyson, D'Amato'nun rehberliğinde, boks dünyasına adım atmaya başladı.

BOKS KARİYERİ

Tyson’ın boks kariyeri hızla yükselmeye başladı.

1985 yılında, 19 yaşında WBC (Dünya Boks Konseyi) Genç Ağırsiklet Şampiyonu unvanını kazandı. Bu, onun dünya şampiyonluğuna doğru giden ilk adım oldu.

Tyson, 1986 yılında WBA (Dünya Boks Birliği) Şampiyonası unvanını kazandı ve tarih yazmaya başladı. Tyson, bu unvanı kazanan en genç boksör olarak tarihe geçti; o dönemde sadece 20 yaşındaydı.

Tyson’ın dövüş tarzı, onun en büyük özelliklerinden biriydi. Yıkıcı gücü, hızlı ve etkili darbeleri ile rakiplerini kısa sürede mağlup etti. Aynı zamanda, vücut yapısı, agresif stili ve hızına rağmen savunmadaki yetenekleriyle de dikkat çekti.

Tyson’ın boks kariyerindeki en parlak dönem, 1986 ve 1988 yılları arasında yaşandı.

EN GENÇ DÜNYA ŞAMPİYONU

Tyson, 22 Kasım 1986’da, Trevor Berbick'i yenerek WBC Dünya Ağırsiklet Şampiyonası unvanını kazandı. Bu zafer, Tyson’ı dünyanın en genç ağırsiklet şampiyonu yaptı.

Tyson, kısa sürede boks dünyasının en korkulan ismi haline geldi ve "Iron Mike" (Demir Mike) lakabını kazandı.

DÜŞÜŞ

Tyson’ın profesyonel hayatındaki zorluklar, kişisel hayatındaki sorunlarla birleşti. Uyuşturucu bağımlılığı, tartışmalı ilişkiler ve cezaevine girme gibi problemler, onun boks kariyerini ve kişisel yaşamını olumsuz yönde etkiledi.

1992 yılında, Tyson, tecavüz suçundan dolayı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve boks kariyerine ara verdi.

Tyson, 1995 yılında serbest kaldıktan sonra tekrar boks dünyasına döndü, ancak eski performansını bir türlü yakalayamadı.

2003 yılında Evander Holyfield'e karşı yaptığı revanş dövüşünde, Tyson, Holyfield’in kulağını ısırarak ciddi bir tartışma yarattı. Bu olay, boks tarihinin en tartışmalı anlarından biri olarak kaydedildi.

EMEKLİYE AYRILDI

Mike Tyson, 2005 yılında boks kariyerini resmen sonlandırdı. Ancak, boks dünyasındaki efsanevi yeri hala tartışmasızdır.

Emekli olduktan sonra, Tyson, boks okulu açtı ve çeşitli iş projelerine yöneldi. Ayrıca, otobiyografi yazdı ve bu kitap büyük ilgi gördü.

2016 yılında, Tyson, "Mike Tyson: The Undisputed Truth" adlı Broadway gösterisini sahneye koyarak, hayatını anlatan bir tek kişilik gösteriye imza attı.

Mike Tyson, boks tarihinin en büyük ve en korkulan boksörlerinden biri olarak kabul edilir.

Sahip olduğu güç, hız, yıkıcı stil ve kısa sürede nakavt etme yeteneği, onu efsanevi bir figür yaptı.