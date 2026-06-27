Bursaspor, Lincoln Henrique'yi transfer ettiğini duyurdu

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Türkiye'de daha önce Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Lincoln Henrique, Bursaspor'a transfer oldu.

1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Alverca ile anlaşma sağladı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Bursaspor, Brezilyalı futbolcunun transferi için Alverca'ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve Lincoln'ün haklarının yüzde 70'ini eline alacak.

Lincoln Henrique'nin kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelip Bursaspor'a 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Alverca'da geçen sezon 32 maçta süre bulan Lincoln Henrique, 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, Rizespor'da 20, Fenerbahçe'de ise 36 maçta şans buldu.

Asıl bölgesi 10 numara olan ancak birçok mevkide görev alabilen Lincoln, Fenerbahçe'de 1 Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

BURSASPOR'DAN PAYLAŞIM

Bursaspor'un resmi sosyal medya hesabından golcü oyuncunun transferine ilişkin bir video paylaşıldı.

Oyuncunun pozisyonlarına yer verilen videoya "Ailemize Hoş Geldin, Lincoln Henrique / Ailemize hoş geldin, Lincoln Henrique" notu düşüldü.