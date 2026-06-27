Fatma Şahin, bir aylık maaşını Venezuela'ya bağışladığını duyurdu

Güney Amerika'da büyük yıkım...

Venezuela 7.2 ve 7.5'lik iki büyük deprem ile dehşeti yaşadı.

Depremin ardından ülkenin birçok kentinde yıkım oluşurken can kaybı sayısının da giderek arttığı öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI BİNE YAKLAŞTI

Güncel verilere göre ölü sayısının 920'yi aştığı kaydedildi.

Öte yandan yaralı sayısının ise 3 bin 360'ı geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE KAYITSIZ KALAMADI

Türkiye, deprem felaketinin yaşandığı Venezuela için uluslararası insani yardım çalışmalarını hızla devreye aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından hazırlanan arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemelerinin, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağıyla afet bölgesine sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye'den Venezuela'ya deprem desteği

FATMA ŞAHİN'DEN DESTEK MESAJI

İç siyasette de birçok isim Venezuela'ya ilişkin destek mesajı yayınladı.

Bu isimlerden bir tanesi de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

Şahin, depremlerde hayatını kaybedenler ve enkaz altında bulunan kişilerle ilgili haberleri büyük üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

BİR AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLADI

Şahin, bir aylık maaşını Venezuela Büyükelçiliğinin başlattığı yardım kampanyasına bağışladığını açıkladı.

Depremin ne demek olduğunu bildiklerini ve yaşanan yıkımı kendi acıları olarak gördüklerini ifade eden Şahin, vatandaşları da kampanyaya destek vermeye çağırdı.

"KARDEŞ VENEZUELA HALKININ YARALARINI SARALIM"

Bölgeye bir yardım tırı göndereceklerini belirten Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da başta çocuk bezi ve çocuk maması olmak üzere, ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir yardım tırını bu hafta bölgeye ulaştırmak üzere yola çıkarıyoruz.

Dayanışma en zor günlerde anlam kazanır. Haydi Gaziantep, gelin kardeş Venezuela halkının yaralarını birlikte saralım." dedi.