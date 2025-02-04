Denemeyen kalmasın! İşte trend olan portakal soslu kek tarifi

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Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan portakal soslu kek, lezzetiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Hem yapımı kolay hem de tatlı sevenleri mutlu edecek bu kek, özellikle sıcak çayın yanında harika bir eşlikçi oluyor.

Portakalın ferahlatıcı tadı, kekin içine taze portakal suyu ve rendelenmiş kabukla işlendiğinde, mükemmel bir aromatik zenginlik yaratıyor.

Kısa sürede popülerleşen bu tarif, evdeki malzemelerle yapılabilmesiyle de büyük beğeni topluyor.

İşte sosyal medyanın gözdesi haline gelen, hem pratik hem de lezzetli portakal soslu kekin tarifi!

MALZEMELER

· 3 adet yumurta

· 1 su bardağı toz şeker

· 1 su bardağı sıvı yağ

· 1 su bardağı süt

· 2 adet portakal (suyu ve rendelenmiş kabuğu)

· 2,5 su bardağı un

· 1 paket kabartma tozu

· 1 paket vanilin

· Bir tutam tuz

Sosu için;

· 1 su bardağı portakal suyu

· 1 yemek kaşığı şeker

· 1 yemek kaşığı nişasta

YAPIŞILI

Şeker, sıvı yağ, süt, portakal suyu ve rendelenmiş portakal kabuğunu bir kaba alıp karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karıştırın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyip iyice karıştırın.

Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edin.

Sos için, portakal suyu, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Koyulaşınca ocaktan alın.

Fırından çıkan kekin üzerine portakal sosunu dökün ve rendelenmiş portakal kabuğu ile haşhaş tohumlarını serpiştirerek servise sunun. Afiyet olsun!

Kaynak: lezzet.com.tr