Denizli’de hasat başladı, fiyatlar yerle bir oldu: Tarlada 20, tezgahta 100 lira… Denizli’de çilek hasadı geçtiğimiz ay başladı. Kısa sürede çakılan çilek fiyatları için üreticiler tepki göstermeye başladı. Resmen tezgahta 100, tarlada 20 lira…

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Denizli’nin Budan ilçesinde geçtiğimiz ay çilek hasadına başlandı. Ancak kısa süre içinde düşen çilek fiyatları, üreticiler arasında endişe yarattı.

Aroması ve rengiyle ünlü ‘Buldan’ bölgesine ait organik çilek üreticileri, sezon başında kilogramını 30 TL’den tarlasından sattıkları çileğin fiyatının 20 TL’ye düşürülmesine tepki gösterdi.

Buldan İlçesine bağlı Yeniçam Mahallesi’nde yıllardır organik çilek üretimi yapan Hüseyin Yangöz, girdi maliyetlerinin yükselmesine rağmen çilek fiyatının düşmesinin, üreticiyi zor duruma soktuğunu savundu.

Sezon başında 30 TL’den satıldı

Çilek üreticisi Hüseyin Yangöz, "Bölgemizde çilek hasadına mayıs ayının ilk haftasında başladık. Çilek fiyatına o zaman 30 lira dediler. O dönemde pazarlarda 80-100 liradan satılan çileği bizden 30 liradan almaya başladılar. Mayıs ayının sonuna gelirken şu anda çileğin toptan fiyatı 20-25 lira. Komisyoncu geliyor elindeki çilekte erginlik olgunluk varsa istediği fiyatı söylüyor. Belirli bir fiyat uygulaması yok.

Üretici de ürettiği malı satmak zorunda olduğu için tek kelime konuşmadan malını vermek zorunda kalıyor. Çileği ameleler topluyor, amele fiyatı sürekli artıyor. Dün 25 kasa çileği 5 kişi ile topladım. Bin bir emekli toplayıp sattığım çileğin parası anca amele parasına yetiyor. Üreticiye bir şey kalmıyor. Yani komisyoncu tamamını götürüyor” dedi.

Çileğin faydaları

· Bağırsaklarda sindirimin sağlanmasını destekler

· Kan şekerini dengelemeye yardım eder

· Kolesterolü düşürür

· Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır

· Libidoyu dengeler

· Bağışıklık sistemini güçlendirir

· Hafızayı güçlendirir

· Diş minesini korur

· Mikroorganizmalara karşı vücudu savunmayı destekler