Deprem Bilimci açıkladı: 7 ve üzeri depremde 11 il etkilenecek!

Haber Merkezi

Birçok deprem bilimci yaşanan veya yaşanması öngörülen depremler hakkındaki açıklamalarına devam ediyor.

Son günlerde yaşanan depremlerin ardından olası Marmara Depremi de sıklıkla gündeme geliyor. AFAD ve Kandilli tarafından bölgede küçük küçük depremler kaydedilmeye devam ederken uzmanlar, Marmara Bölgesi için deprem uyarılarını sürdürüyor.

Jeofizik Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Edirne Afetlere Hazırlık Çalıştayı'nda yaptığı açıklamasında 7 ve üzeri deprem yaşanabileceğini ve 11 ayrı ilin etkileneceğini vurgulaması endişe yarattı.

11 İL ETKİLENECEK!

Birçok deprem uzmanı tarafından beklenen olası Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Eyidoğan açıklamalarıyla endişe yarattı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Eyidoğan yaptığı açıklamasında, Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek 7 ve üzeri depremde 11 ilin etkileneceğini belirterek, "Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir deprem olma durumunda bundan yalnız İstanbul değil, Marmara'daki 11 il etkilenecek. İstanbul ne kadar etkilenecekse Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de etkilenecek.

Marmara Denizi'ne kıyıları olan şehirler etkilenecek. Marmara Bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor, bunun büyük çoğunluğu İstanbul'da. Dolayısıyla 30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bir bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü Marmara Bölgesi'nin gayrisafi milli hasıladaki payı yüzde 50 civarındadır. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir" ifadeleri ile dikkat çekti.

Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Eyidoğan, Marmara bölgesinin kayıtlı 2 bin yıllık deprem tarihi olduğunu belirterek, "Son yaşadığımız 6 Şubat 2023 depremi bölge depremiydi ve 7.8 ve 7.5 büyüklüğünde deprem oluşturdu. Marmara için de 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Bu konuyla ilgili biz bilim insanları çalışmalar yapıyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Tabii bunun tam olarak zamanı, tarihi, yeri kesin belli değil ama böyle bir yüksek tehlike var. Dolayısıyla Marmara Denizi içerisinde, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir deprem olma durumunda bundan yalnız İstanbul değil tüm Marmara'daki 11 il etkilenecek. Konuya böyle bakmak lazım.

Yani biz genellikle konuşmalarda İstanbul'a özgü bir deprem gibi algılıyoruz ama topluma şunu aksettirmek isterim; bu bir Marmara depremi olarak ele alınmalı. İstanbul ne kadar etkilenecekse Tekirdağ da etkilenecek, Kocaeli de etkilenecek, Bursa da etkilenecek, Yalova, Çanakkale, Balıkesir bütün Marmara Denizi'nde kıyıları olan şehirler etkilenecek. Yani şu anda Marmara Bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor. Bunun büyük kısmı İstanbul'da. Dolayısıyla bina sayısını bilmiyorum ama 30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bir bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açacak" sözlerine değindi.