Deprem mi oldu? 10 Haziran 2025 nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Haber Merkezi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Vatandaşlar günlük olarak ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek istiyor.
Kütahya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 13.15’te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD’dan yapılan açıklamada, şu an için can veya mal kaybı bildirilmediği, saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.