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Deprem mi oldu? 10 Haziran 2025 nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 10 Haziran 2025 nerede deprem oldu? Son depremler listesi... AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte merak edilenler...