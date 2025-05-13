Deprem mi oldu? 13 Mayıs 2025 nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Haber Merkezi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 13 Mayıs 2025 sabah saatlerinde Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü deniz açıklarında olmasına rağmen, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.