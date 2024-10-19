Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedilmiş ve vatandaşlar tarafında korku ve paniğe neden olmuştu.

Diyarbakır, Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Erzincan, Tunceli, Batman ve Gaziantep gibi çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedilen Malatya depremi sonrası dün 10 dakika aralıklarla Sivas’ta meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler bölge halkının kokulu anlar yaşamasına neden oldu.

Dün sabah 11.29 ve 11.39 saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından uzman isimlerden açıklamalarda ardı ardına geldi.

“BÜYÜK DEPREM DE ÜRETEBİLİR...”

Yaşanan depremlerin ardından gözler deprem uzmanı Naci Görür’e çevrilmişti. Görür, yaşanan depremler hakkında sosyal medya hesabından ciddi bir uyarıda bulundu.

Görür depremler hakkında yaptığı uyarısında, "Sivas'ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 diğeri 4,2. Depremler Merkezi Andolu Fay Zonu içinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü doğrultu atımlı. Erzincan-Mersin'e kadar uzanıyor ve Kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir." ifadelerini kullandı.