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Derbinin hakemi Mehmet Türkmen bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce ATV'de…

Derbinin hakemi Mehmet Türkmen bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce ATV'de… Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan büyük derbi mücadelesinde düdük çalacak olan hakem Mehmet Türkmen bakın kim çıktı. Daha önce o televizyon programına katılmış.