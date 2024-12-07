Derbinin hakemi Mehmet Türkmen bakın kim çıktı! Meğer yıllar önce ATV'de…

Süper Lig’de dev derbiye saatler kaldı…
Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Daha önce Alanyaspor maçındaki performansıyla dikkat çekmiş, teknik direktör Jose Mourinho’dan övgü dolu sözler almıştı.
Mehmet Türkmen’in profesyonel hakemlik kariyerinin yanı sıra geçmişte bir televizyon programına katıldığı da ortaya çıktı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve aktif olarak avukatlık yapan hakem Mehmet Türkmen, bu akşamki dev derbide düdük çalacak.
Türkmen’in 2017 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.
Görüntüler kısa sürede gündem olurken, başarılı hakemin yarışmadan 1.000 TL ödülle ayrılması dikkat çekti.