Derbinin hakemi Mehmet Türkmen! İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe karnesi

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Kritik mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Mehmet Türkmen, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetecek.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig maçlarında görev alan Türkmen’in, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin karşılaştığı maçlarda sergilediği performans merak ediliyor.

MEHMET TÜRKMEN’İN FENERBAHÇE KARNESİ

Mehmet Türkmen, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin iki maçını yönetti. Sarı-lacivertlilere toplam 3 sarı kart çıkarırken, hiç kırmızı karta başvurmadı. Rakip takım ise toplam 5 sarı kart gördü.

MEHMET TÜRKMEN’İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği tek maçta Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Türkmen, bu mücadelede siyah-beyazlılara 4 sarı kart gösterirken, rakip takıma 1 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıkardı.