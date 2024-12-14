Deri ayakkabıya bir kez sürün, çatlak görüntüsünden kurtulun...

Yağmur Dinç

Deri, doğal bir malzeme olduğu için, zamanla esneme, çizilme, buruşma ve renk değişimleri gibi izler oluşması mümkündür.

Bu izlerin bazıları estetik olarak hoş görünmeyebilir; özellikle ayakkabılarda...

Deri ayakkabılar zamanla, özellikle sert zeminlerde yürürken, taşlara veya diğer keskin yüzeylere sürtünme nedeniyle çizilebilir.

Ayrıca, ayakkabıyı giyerken topuklar veya parmak uçlarıyla yapılan baskılar da deri üzerinde iz bırakabilir.

İşte deri ayakkabıda iz oluşmasını engelleyen o yöntem...

NEMLENDİRİN

Deri, uzun süreli kullanım ve kuru hava koşullarına maruz kaldığında çatlayabilir ve kırışabilir. Bu da izlerin oluşmasına yol açabilir. Deriyi nemli tutmak, esnekliğini korumasına yardımcı olur.

Deri ayakkabılar için uygun olan deri bakım kremi veya yağ kullanın.

Biraz krem veya yağ alın ve yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle deri yüzeyine yedirin.

Gereğinden fazla nem kullanmamaya dikkat edin. Çok fazla krem veya yağ, derinin yumuşamasına ve zamanla formunu kaybetmesine neden olabilir.