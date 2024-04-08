Derin dondurucuya bulaşık süngeri koyun, o sorundan kurtulun Kimsenin aklına gelmezdi. Bulaşık yıkarken kullandığımız bulaşık süngerinin bu işlevi deneyenleri şoke edecek. Buzdolabınızın buzluk kısmına 1 adet bulaşık süngeri koymanız yeterli.

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Günlük yaşamın vazgeçilmezi olan buzdolabı, pek çok insan için hayat kurtarıcı bir rol oynuyor.

Yoğun tempoda geçen günlerde, birkaç gün önceden yapılan yemeklerin saklanması ve korunması için buzdolabı vazgeçilmez bir araç haline geliyor.

Özellikle kışlık menemenler, et veya tavuk gibi yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için ise derin dondurucu kısmı kullanılıyor.

Ancak, çoğu ev hanımının karşılaştığı büyük bir sorun var: Derin dondurucuda zamanla oluşan buzlar.

Endişelenmeyin, bu sorunun da bir çözümü var!

Buzluğa bulaşık süngeri koyarsanız...

Buzdolabının buzluk kısmında belli bir süre sonra buzlar oluşmaya başlar. Bu noktada devreye bulaşık süngerleri giriyor.

Buzluğa koyacağınız bir adet bulaşık süngeri, buzlukta oluşan buzlanmaları engelleyecek, böylece yiyeceklerinizin üstü buz tutmayacaktır.