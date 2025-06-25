DEV DERBİ! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
Büyük heyecana sahne olan final serisi maçları basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Final serisinin beşinci maçı Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Sarı lacivertliler bu maçı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka final serisi beşinci maçı ne zaman ve hangi kanalda?
İşte zorlu maçın detayları...
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanacak olan final serisi beşinci maçı 25 Haziran Çarşamba (bugün) günü saat 20.30’da oynanacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak zorlu müsabaka beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.