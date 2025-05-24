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DEV FİNAL! Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEV FİNAL! Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanacak olan EuroLeague final maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın bilgileri...