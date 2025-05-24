DEV FİNAL! Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Haber Merkezi

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Final-Four yarı final maçında Panathinaikos Aktor ile karşılaştı.

Etihad Arena’da oynanan karşılaşmayı 82-76 kazanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague final maçındaki rakibi yarı finalde Olympiakos'u 78-68 mağlup eden AS Monaco oldu.

Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanacak olan final maçının detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 25 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak.

Saat 20.00’de Etihad Arena’da oynanacak final maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor