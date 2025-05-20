Dev final TRT 1'de şifresiz yayınlanacak! İşte merakla beklenen o maç...

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UEFA Avrupa Ligi final maçı için geri sayım başladı. Final maçı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Tottenham ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi final maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TRT 1'in UEFA Avrupa Ligi final maçını şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı merak uyandırdı.

İşte, Tottenham - Manchester United maçının merak edilenleri...

21 Mayıs Çarşamba

22:00 Tottenham - Manchester United (TRT 1)