Dev final TV8'de şifresiz yayınlanacak! İşte merakla beklenen o maç...

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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için geri sayım başladı. Final maçı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Real Madrid ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi final maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenirken maçın TV8 ekranlarında yayınlanacağı açıklandı.
İşte TV8'in şifresiz olarak yayınlayacağı Borussia Dortmund - Real Madrid maçının detayları...
1 Haziran Cumartesi
22:00 Borussia Dortmund - Real Madrid (TV8)