Dev internet sağlayıcısı Türkiye’den çekildi! Ücretler iade ediliyor

Haber Merkezi

Türkiye’de internet sağlayıcı olarak hizmet veren şirketlerden biri olan Comnet, 11 Aralık 2024 itibariyle Türkiye’deki fiber ve VSDSL internet hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı.

2021 yılından bu yana Türkiye’ye internet hizmeti sunan dev şirket, son günlerde yaşanan problemler nedeniyle çekilme kararı alacağını duyurdu.

Söz konusu şirket, Türkiye’de xDSL ve fiber internet gibi alanlarda faaliyet gösteriyordu. Ayrıca Comnet, Türkiye’de ilk ödemeli internet hizmeti sunan şirket unvanını da elinde bulunduruyordu.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK!

İnternet hizmetinin sonlanması nedeniyle diğer sağlayıcılara geçmek isteyen kullanıcılar, Comnet'in mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak işlemlerini tamamlayabilecek.

İnternet hizmetini sonlandırmak isteyen kullanıcılar ise aynı kanallardan başvurularını yaparak modem veya ONT cihazlarını iade edebilecek.

Ayrıca, hizmetlerin sonlanmasının ardından kalan yasal günler hesaplanarak hak edilen tutarların kullanıcıların ödeme gerçekleştirdiği kartlara iade edileceğini duyurdu.