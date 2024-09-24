Dev maç! Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Boksun efsane isimleri arasında yer alan Mike Tyson, Jake Paul maçı için ringelere geri dönmeye hazırlanıyor.
Mike Tyson ve Jake Paul arasında yapılacak olan maç dövüş sporu tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Milyonlarca kişininin büyük bir heyecanla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı için geri sayım sürüyor.
İlk olarak 20 Temmuz tarihinde yapılacağı açıklanan boks maçın ileri bir tarihe ertelenmişti.
Merakla beklenen maçın ileri bir tarihe ertelemesiyle birlikte gözler maçın oynanacağı yeni tarihe çevrildi.
Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte Mike Tyson - Jake Paul maçının detayları...
Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman?
Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
Mike Tyson - Jake Paul arasındaki boks maçı Netflix tarafından canlı yayınlanacak...