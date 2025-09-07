Abone ol: Google News

Dev maç o kanalda şifresiz! İşte, Türkiye - İspanya maçının kanalı...

A Milli Futbol Takımı'mız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın yayınlanacağı kanal...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 14:05
Dev maç o kanalda şifresiz! İşte, Türkiye - İspanya maçının kanalı...

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'yı konuk ediyor.

E grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 yenen A Milli Takımımız elemelere 3 puan alarak başladı.

Konya'da İspanya ile karşılaşacak  A Milli Takımımız zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Futbolseverler Türkiye - İspanya maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Türkiye - İspanya maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..

Türkiye - İspanya maçı ne zaman?

Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül 2025 Pazar (bugün) günü saat 21:45'te Konya'da oynanacak.

Türkiye - İspanya maçı hangi kanalda?

Türkiye - İspanya maçı TV 8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. 

Bilgi Haberleri