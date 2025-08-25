Dev maç şifresiz! Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek.

Geçriğimiz hafta Chobani Stadyumu'nda oynanan eşleşmenin ilk maçı golsüz berabere sonuçlandı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için geri sayım başladı.

Futbolseverler Benfica ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.