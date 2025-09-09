Dev maç şifresiz! İşte, Türkiye - Polonya maçının yayınlanacağı kanal...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçına çıkıyor.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile mücadele edecek.

A Grubu'nda Letonya, Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz ile mücadele eden millilerimiz 5'te 5 yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

Grubu lider tamamlayan millilerimiz son 16 turunda ise İsveç'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerimiz Polonya karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'te yarı finale kalmak istiyor.

Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Türkiye - Polonya maçının merak edilenleri...

Türkiye - Polonya maçı ne zaman?

Türkiye - Polonya maçı 9 Eylül Salı günü saat 17:00'de oynanacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.