Dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç... Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü oynanacak dev maç TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak. İşte o maç...