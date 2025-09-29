Dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında milli yıldızımızın forma giyeceği maç TRT 1 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.
Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçı öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hangisi? İşte maç programı...
1 Ekim Çarşamba
22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)