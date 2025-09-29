Abone ol: Google News

Dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü oynanacak dev maç TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak. İşte o maç...

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 13:30
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında milli yıldızımızın forma giyeceği maç TRT 1 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.

Futbolseverler TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı maçı öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, TRT 1'in şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hangisi? İşte maç programı...

1 Ekim Çarşamba

22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)


