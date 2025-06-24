Dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızlarımızın sahne alacağı maç

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica üçüncü kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Milli yıldızlarımızın formasını giydiği Benfica grupta oynadığı iki maçta bir beraberlik ve bir galibiyet elde etti.

Benfica, FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Benfica ile Bayern Münih arasında oynanacak müsabaka futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İşte dev maçın merak edilenleri...

TRT 1'de şifresiz yayınlanacak

Benfica ile Bayern Münih arasında oynanacak müsabaka 24 Haziran Salı (bugün) günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.