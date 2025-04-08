Dev maç TRT Spor'da şifresiz! İşte milli futbolcumuzun yer alacağı o maç...

Hüseyin Topuz
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'e konuk oluyor.
UEFA Şampiyonlar Lig'inde oynanacak çeyrek final maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.
8 Nisan 2025 Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih - Inter maçı yakından takip ediliyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Bayern Münih - Inter maçının bilgileri...
Bayern Münih - Inter maçı ne zaman?
Bayern Münih - Inter maçı 8 Nisan 2025 Salı (bugün) günü saat 22:00'de oynayacak.
Bayern Münih - Inter maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.