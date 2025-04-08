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Dev maç TRT Spor'da şifresiz! İşte milli futbolcumuzun yer alacağı o maç...

Dev maç TRT Spor'da şifresiz! İşte milli futbolcumuzun yer alacağı o maç... Bayern Münih ile Inter arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...