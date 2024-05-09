Dev maç TV8,5'da şifresiz yayınlanacak! İşte TV8,5'un yayınlayacağı o maç

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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Rövanş maçları futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
Futbolseverler Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde oynanacak 1 maçı şifresiz olarak ekrana getirecek.
TV8,5'un Avrupa Ligi yarı finalinde şifresiz olarak ekrana getireceği maç belli oldu.
İşte TV8,5'un şifresiz olarak yayınlayacağı o maç...
9 Mayıs Perşembe
22:00 Bayer Leverkusen - Roma (TV8,5)