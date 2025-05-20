Dev market zincirinden boykot kararı: İsrail ürünleri raftan indiriliyor

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İngiltere’nin köklü süpermarket zincirlerinden Co-op, İsrail ürünlerine karşı dikkat çeken bir karar aldı.

17 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, üyelerin %73’lük ezici çoğunluğu İsrail ürünlerinin boykot edilmesini öneren tavsiye kararına "evet" dedi.

Karar, Co-op’un İsrail menşeli ürünleri raflardan kaldırmasını ve bu ülkeyle tüm ticari ilişkileri sonlandırmasını öngörüyor. Ancak bu oylama bağlayıcı değil.

Yine de, şirket yönetiminin tedarik zinciri politikalarını gözden geçirmeye başladığı ve bu sürecin yaz sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

GEÇMİŞTE DE BENZER DURUŞ SERGİLEMİŞTİ

Palestine Solidarity Campaign (PSC), bu gelişmenin, Britanya halkının Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteğin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Co-op, 2007 yılından bu yana, işgal altındaki Filistin topraklarında üretilen yasa dışı yerleşim ürünlerini satmama politikası izliyor.

Bu son adım, şirketin etik tedarik ilkeleri doğrultusunda tavizsiz bir çizgi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.