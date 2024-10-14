Dev milli maç TV8,5'ta şifresiz! İşte TV8,5'un yayınlayacağı o maç...

Hüseyin Topuz
UEFA Uluslar Ligi maçları sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından gözler milli maçlara çevrildi.
Şifresiz maç yayınları ile futbolseverlerin yakından takip ettiği TV8,5 kanalının bugün ekrana getireceği maç heyecan yarattı.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak dev maç TV8,5 kanalında şifresiz olarak izlenebilecek.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynanacak dev maç futbolseverleri ekrana kilitleyecek.
İşte, TV8,5'un 14 Ekim Pazartesi günü ekrana getireceği o maç...
21:45 Almanya - Hollanda (TV8,5)