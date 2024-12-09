Devler Ligi heyecanı TRT'de! Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç şifresiz yayınlanacak...

Hüseyin Topuz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanacak.

Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi heyecanı bu sene TRT ekranlarında yaşanıyor.

TRT Spor kanalının şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor'un yayın akışının belli olmasının ardından bu hafta hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT Spor'un 10-11 Aralık tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

10 Aralık Salı

20.45 Girona-Liverpool (TRT Spor)

23.00 Leipzig - Aston Villa (TRT Spor)

11 Aralık Çarşamba

20.45 Lille - Sturm Graz (TRT Spor)

23.00 Benfica - Bologna (TRT Spor)