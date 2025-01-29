Devlet 121 bin lira ödüyor! O hastalığa sahip olanlar başvuruyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında gerçekleştirilen destek ödemeleri kapsamında kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşları kapsayan ödemeler şekillendi.

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan yardımların yanı sıra o kronik hastalıklara sahip olan vatandaşlara yıllık 121 bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Tüberküloz (verem) ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalarına, hayata geçirilecek yardım programı kapsamında nakdi yardımlar yapılacak.

YIILIK 121 BİN 500 TL ÖDENECEK

Tüberküloz (verem) ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalıklarıyla mücadele eden milyonlarca vatandaşa bakım sağlayan kişilere yönelik nakdi yardım programı hayata geçiriliyor.

Söz konusu destek programına göre hastalık nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan ailelere aylık 10.125 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler, düzenli olarak hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak ya da PTT şubeleri aracılığıyla nakit olarak çekilebilecek.